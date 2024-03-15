撤辣後反價20萬無力　掉轉頭又減價30萬　偉華中心兩房4年輸一球

撰文：黃祐樺
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撤辣後市場錄不少二手業主反價賣樓個案，惟並非所有業主如願可以賣一個好價錢離場。沙田偉華中心有兩房業主撤辣後反價20萬元，惟經雙方議價後，單位倒減30萬元至500萬元沽出。原業主持貨約4年帳蝕約112萬元離場。

中原地產分區營業經理侯惠良表示，是次成交為沙田偉華中心2座中層F室，實用面積358平方呎，屬兩房間隔。單位最初於去年8月600萬元叫價放盤，於撤辣前主動減價90萬元至510萬元，見撤辣後反價至約530萬元。

終經雙方議價後，獲減價30萬元至500萬元沽出，呎價13,966元。換言之，單位放盤7個月累減100萬元易手。至於新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自用。

沙田偉華中心。

較網上銀行估價高逾一成沽

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為475萬元，而恒生估價則為447萬元。即最新成交價較估價高5.3%至11.9%。參考同類單位於2021年11月沽出，低是次成交單位三層，實用面積358平方呎，當時成交560萬元，反映單位事隔三年跌價逾一成。

據知，原業主於2020年以612萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約112萬元，單位期內貶值約18.3%。

沙田偉華中心。
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