培新3億翻新尖沙咀赫德道酒店　海景套房日租最貴6000元｜多圖

培新集團耗資3億元翻新旗下尖沙咀赫德道8A號酒店項目Mondrian Hong Kong ，已於2023年12月開幕，提供324間客房，包括12間海景套房。項目房租逾2,000元至6,000餘元。



Mondrian Hong Kong前身為麗景酒店，在疫情期間進行翻新，提供324間客房，面積由226至527平方呎不等，望維港海景及夜景。

↓Mondrian Hong Kong酒店房間↓

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↓Mondrian Hong Kong酒店景觀↓

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酒店房價及入住率達到預期

培新集團地產總監吳美綺表示，現時旅客對旅遊的定義亦有所提升，除希望享用美食、購物樂趣外，亦期望以沉浸式體驗當地文化，尋求以新視角發掘城市魅力。Mondrian Hong Kong 在開業短短兩個月，不論是房價及入住率已達到集團在市場定位上的預期。

吳美綺又表示，隨著香港旅遊發展局估計今年訪港旅客達4,600萬人次，恢復到2018年的7成水平，加上政府正積極推廣吸引不同地區的旅客訪港，集團對今年的酒店業務發展非常有信心，相信有機會明年內回復疫情前表現 。

培新集團地產總監吳美綺。

中環雲咸街33號商廈出租率升至逾80%

至於培新集團其他項目，她表示，中環雲咸街33號商廈，近年加入零售及展覽的元素，過去一年出租率由50%升至逾80%，包括頂樓3層由單一租客承租，目前該廈平均呎租逾40元。