旺角洗衣街商業地方案優化、保育老榕樹　新地投資額增10%至百億

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮在2023年3月底，由區內大地主新地（0016）以47.29億元奪得，進一步擴大區內版圖，與旺角東站上蓋商業項目產生協同效應。發展商最新就洗衣街商業項目向城規會遞交新發展方案，提出多項優化設計，當中為了更有利保育地盤內的三棵榕樹，新方案提出避開在榕樹底部進行挖掘，改為加深其他位置的地庫，相關做法導致成本更高。



連同其他優化及設計改動，整個旺角洗衣街商業項目的總投資額高達逾100億元，較早前預計的成本增加大約10%。項目預計在2030年落成，維持早前預計時間。



新地執行董事陳康祺表示，集團對旺角區有一定感情，由於區內過去20年沒有新地標，是次希望打造新一代智慧綠色建築，把項目打造為旺角的「Green Heart」，成為一個綠化、可持續發展的大型綜合新商業地標，同時為社區提供更便利的設施。是次項目以「打造商業新地標」、「構建共融社區」、「廣泛綠化環境」及「優化連接性和可達性」作為願境。

↓旺角洗衣街商業項目模擬圖及模型↓

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避開榕樹底部不作挖掘 加深其他位置地庫

為符合「廣泛綠化環境」的願境，陳康祺表示，項目將提供逾10萬平方呎的公眾休憩用地，構成多層式「城市綠洲」，而地面入口更會設立「榕樹廣場」，以保留三棵榕樹。他又指出，項目原本計劃在榕樹下挖空建設地庫，但經諮詢專家後，發現該做法不利榕樹健康，故最新向城規會遞交的方案，將會避開榕樹底部不作挖掘，改為加深其他位置的地庫，或盡量將其他設施（如機電房等）放置在大樓地上其他位置。

地庫增至5至6層、成本更高

陳康祺透露，原來地庫只建4至5層深，不過由於要作出上述改動，預計最終地庫將會有5至6層。

不過陳康祺直言，上述避開榕樹底部挖掘及加深地庫的做法，將導致成本更高。此外，項目也會額外種植50棵樹，目標綠化覆蓋率達30%，每年吸收二氧化碳1,250公斤。

↓地盤內設有三棵榕樹↓

車輪出入口增加至4組

至於為優化項目連接性及可達性，新方案建議優化車輛出入通道。發展商指出，項目設有一個提供約800個私家車位，並可容納53架小巴、20架跨境巴士車位的大型公共運輸交匯處，將對項目的交通吞吐量有很高要求。因此建議將車輛出入口由原本設計的1.5組，增加至4組，以優化交通網絡，紓緩區內路面交通擠塞情況。

擬增建行人天橋接駁黑布街

發展商同時建議，增建一條行人天橋接駁黑布街，加上原擬接駁的旺角道行人天橋和接駁旺角東站的園景行人通道，將構建完善的行人網絡，有助駁通項目與洗衣街、聯運街、旺角道、黑布街。同時也會進行道路及行人路擴闊工程。

設多項社區設施 早前訪問社福服務團體

此外，構建共融社區也是願景之一。新地工程管理部策劃總監麥啟華表示，項目將會提供多項社區設施，如長者日間護理中心、長者鄰舍中心、社區會堂等。為了解各社區設施的實際需要，發展商早前主動訪問4個社福服務團體，舉行4場焦點小組討論，以及進行4日街頭訪問及調查。經研究後建議，長者日間護理中心將於復康巴士可進出的2樓位置，以便長者直接上落車及前往中心。

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全幢152萬呎主打寫字樓 商場僅佔約20萬呎

項目商業元素方面，新方案的整體規模維持相同，總樓面面積152萬平方呎，樓高320米，是新地繼九龍站ICC後全九龍第二高的地標式商業大廈。新地執行董事陳康祺表示，項目包含53層連3層平台的主大樓，以寫字樓用途為主，佔約120萬平方呎，至於商場部份佔約20萬平方呎。另設5項社區設施共5萬平方呎、逾10萬平方呎的優質公眾休憩用地。

對於近年寫字樓空置嚴重，商業物業市場前景如何，新地執行董事陳康祺表示，市場對市場對新式寫字樓需求大，認為舊寫字樓限制多，對項目很有信心，又指未來寫字樓用家種類將會多元化，不會再像傳統租戶。至於問及項目寫字樓及商場的租金水平，他表示，現時討論租金水平屬言之尚早。

↓新地旺角洗衣街商業項目最新現況↓

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