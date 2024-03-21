半新盤業主明賺實蝕　逾千萬沽白石角逸瓏灣8三房　五年僅漲價5萬

二手市場轉活，惟再有半新盤需明賺實蝕離場，大埔白石角逸瓏灣8有三房單位，新近以1,080萬元沽，持貨5年帳面僅升值5萬元，如計及基本使費等，料明賺實蝕離場。



中原地產分行市務經理張少聰表示，是次成交為大埔白石角逸瓏灣8 3A座中層A室，實用面積779平方呎，屬三房連套房及工人房間隔，座向東南，享內園景。單位最初以1,150萬元叫價放盤，日前雙方議價後單位累減70萬元以1,080萬元沽出，呎價13,864元。新買家為同區換樓客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理即買入自用。

單位五年升值5萬元

參考同類單位於去年3月沽出，涉及為3A座中層A室，實用面積相同，位置較是次成交單位高，當時成交1,180萬元，呎價為15,148元，反映同類單位事隔一年跌8.5%。

據知，原業主則於2019年以1,075萬元買入單位，持貨5年，是次易手帳面獲利約5萬元，單位期內升值約0.5%，如連同使費料需明賺實蝕離場。