屯門豐連一房405萬蝕沽 持貨4年帳蝕115萬、貶值22%
撰文：李明珠
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市場交投氣氛濃厚，部分業主趁機減價抛售持有單位。屯門半新樓豐連一伙一房最新以405萬元沽出，呎價11,842元。原業主2020年買入帳蝕115萬元離場，蝕幅超過兩成。
美聯物業區域營業董事梁浩文表示，該單位為豐連1座中層C室，實用面積342平方呎，一房間隔。原業主早前叫價440萬元放盤，其後獲自住用家議價35萬元以405萬元成交，折合呎價約11,842元。
持貨4年蝕讓兩成沽
根據恆生網上物業估價顯示，單位估值約402萬元，可見成交價較估價略高3萬元。
原業主於2020年以520萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面損失115萬元，期内貶值22.1%。
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