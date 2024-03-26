長沙灣維港滙III加推40伙　折實均呎2.63萬　全新兩房入場1220萬

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙III今日（26日）上載第6號新價單，共提供40伙單位，均屬一房或兩房單位，折實平均呎價為26,325元。



新價單提供40伙，戶型為一房及兩房單位，實用面積315至525平方呎，單位總值約5.03億元，折實平均呎價為26,325元。當中2座E室為全新推出的兩房戶型，實用面積525平方呎，扣除最高19% 折扣優惠及3.75%代繳從價印花稅優惠後，折實售價1,220.1萬至1,404萬元，折實平均呎價約24,646元。

發展商指，項目自撤辣至今錄得101宗成交，套現逾19億元。 項目至今累積已售出1,178伙，連車位套現逾201億元。