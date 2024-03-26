「00後」首置客平執蝕讓貨　380萬買新屯門中心　上手業主勁蝕30%

樓市全面撤辣接近一個月，不過各區二手屋苑樓價未有反彈，屯門區大型屋苑新屯門中心更有單位大幅蝕讓約30%。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為新屯門中心3座中層C室，實用面積462平方呎，日前獲「00後」年輕首置客垂青，主要鍾情單位附企理裝修，加上考慮到原業主累減高達20萬元的議幅，新買家有感上述單位性價比高以及家人亦居於鄰近屋苑，方便日後互相照應，遂便決定以380萬購入上址作自住用途，成交呎價8,225元，屬市價成交。

2021年買入價543萬

原業主於2021年以約543萬元購入上址，是次轉手帳面虧蝕約163萬元，蝕讓幅度高達30%。

新屯門中心早於1990年入伙，提供10座，涉及約3,500伙，實用面積由455至735平方呎。