KOL話港樓表面風光、內裡坎坷　唔知執笠關注組「覺今是而昨非」

有KOL話，執笠關注組直插香港樓市死穴，現在執笠可能是受到壓力，由此可見，香港樓市只是表面風光，內裡坎坷。但KOL唔知道，執笠關注組的概念是正確的，但已經被人利用，經常發放一些與事實不符的相片上網，對於反對的回應則刪除，如果繼續落去，可能變成一個發放假消息的群組，影響香港社會安定，甚至觸犯法律，現在自我改組，可以說覺今是而昨非，相信並非受到什麼壓力。



如果KOL有子女，對於他們的成績，不應以幾多科不合格為指標，每次考試都只是關心子女有幾多科不合格，對於整體成績有所提升則不聞不問。如果父母關注子女，並不是要關注幾多科不合格，而是點解不合格，有沒有改善空間。

如果關注組真心關注執笠情況，就應該關注點解執笠，而非有幾多個舖位執笠，關注組可能一早已經認定執笠是港人北上消費，以及業主無良，租金太高。其實，執笠舖頭的告示很少寫上執笠是港人北上消費，導致營業額大跌，以及租金太高，反而會寫上因長期人手不足，做到心力交瘁，不得不執笠。

如果關注組有做功課，就應該寫上這個理由，並且希望政府容許食肆輸入外勞，解決部份執笠食肆的問題，這才是正確做法。還有，由於銀行call loan，擁有舖位的業主經營困難，索性將舖位出租，做業主收租算了。

關注組亦不能只關注執笠，亦要顧及新開張的食肆，否則就會令人誤會，香港即將沉淪。其實，新開張的食肆比執笠還多，在2018年底，有2.7萬間食肆，到了2023年底，有3.35萬間，多了0.65萬間，關注組如果提及這個數字，有食肆執笠就唔係咁大件事，只是新陳代謝而已，唔使咁大驚小怪。

香港各區街道湧現「吉舖」。（吳美松攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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