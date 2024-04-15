康城SEA TO SKY本月錄3宗蝕讓 海景三房帳蝕225萬沽、貶值15%
撰文：李明珠
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將軍澳日出康城近期有大型新盤推售，發展商低價搶客打壓該區二手交投。當中日出康城第八期SEA TO SKY一伙三房單位最新以1,222萬元沽出，呎價15,313元。原業主3年前買入帳蝕225萬元離場，貶值一成半。
美聯物業區域營業董事劉卓豪指，該單位為SEA TO SKY 2座高層J室，實用面積798平方呎，三房套間隔，外望開揚海景。單位原先叫價1,250萬元放盤，最終獲議價至1,222萬元成交，折合呎價15,313元。
屋苑本月二手成交均蝕讓
代理指，屋苑於本月暫錄3宗二手成交，均為蝕讓離場。另外，將軍澳區本月則錄得102宗成交，按月同期跌4成，而逾千萬元的成交僅佔13宗。
原業主於2021年以1,447萬元購入單位，持貨3年轉手帳面虧蝕225萬元，期内貶值15.5%。
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