中環商廈價崩　美國銀行中心銀主盤2.5億沽　六年貶值64%

傳統商業區寫字樓市場走勢持續向下，屬於銀主盤的中環美國銀行中心23樓全層寫字樓，在去年10月市傳以蝕讓價五成、約3.38億元沽出予內地客，不過有消息指出該宗商廈買賣最終未有成事，物業重回銀主手上。日前有最新代理消息透露，該銀主商廈物業再劈價至2.5億元沽出，大幅貶值約64%，成交呎價僅約1.8萬元，創該廈過去14年新低水平。



上述蝕讓物業為中環美國銀行中心23樓全層連三個車位，在2022年11月淪為銀主盤並由接管人出售。物業面積約13,880平方呎，望遮打花園及維港海景，連同車位一併出售，車位位於大廈4樓5號、6號雙車位，以及50號車位。

2022年底淪為銀主盤叫價5億 一年後劈至3.38億沽

翻查資料，該物業於2022年尾曾獲接管人委託代理行以私人協商方式出售，當時叫價5億元，意向呎價約3.6萬元。其後在2023年10月份，該物業市傳以3.38億元售出予內地客，呎價約24,352元，比起初叫價累減1.62億元，或32.4%。

而原業主於2018年以7.018億元買入上述物業，當時呎價約5萬元，以2023年10月成交價3.38億元計算，物業5年貶值約3.63億元，或51.8%。

內地客未完成交易、物業重回銀主再劈至2.5億重售

不過有消息指出，上述內地客以3.38億元買入物業的交易，最終未有完成。有熟識核心區寫字樓市場代理透露，上述美國銀行中心23樓全層寫字樓，已重回銀主手上，最新以2.5億元沽出，成交呎價僅約18,012元，即較2018年買入價7.018億元大幅貶值64%。

呎價1.8萬創近十四年新低、傳信和黃氏入市

代理又指出，是次最新成交呎價偏低，重回14年前水平，該廈對上一宗呎價低位已追溯至2010年10月份，當時一個面積5,813平方呎的低層單位，成交呎價約16,980元。另有消息指出，上述物業新買家以信和集團黃氏家族成員的呼聲最高，惟相關消息未經證實。

原業主為中國紡織業大亨邱亞夫

資料顯示，上述中環美國銀行中心23樓原業主為恆成國際發展有限公司，公司董事包括邱亞夫、邱晨冉等人。邱亞夫為中國紡織業大亨，亦為山東如意集團董事長，而邱晨冉為其女兒，近年陷債務問題。而利邦控股亦因停牌18個月仍未成功復牌，2022年10月底已遭港交所除牌。