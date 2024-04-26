全港商廈空置樓面2110萬呎　空置率14.9%　相等於超過10幢ifc2

寫字樓走勢向下，空置量持續高企。差估署最新公布的《香港物業報告2024》，截至2023年底，整體寫字樓空置樓面高達約2,110萬平方呎，空置率達14.9%。全港商廈空置樓面約2,110萬平方呎，規模相當於超過10幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）。



按等級劃分，甲級商廈空置樓面達高達約1,483萬平方呎，規模相當於超過7幢中環ifc 2。

若以地區劃分，觀塘區甲級寫字樓空置樓面最高，涉約327.9萬平方呎，甲廈空置率達18.7%。其次為中西區，涉約210.2萬平方呎，空置率約10%；至於排第三位為港島東區，約163.5萬平方呎，空置率高達17.2%。

據最新資料，2024年及2025年未來兩年商廈供應充足，其中今年整體商廈落成量約168.2萬平方呎，而明年則回落至約146.5萬平方呎。