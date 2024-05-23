屯門御半山一房445萬沽 5年前一手貨要蝕183萬、貶值近3成
撰文：李明珠
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近期樓價輕微回升，但部分半新盤仍難逃蝕讓。屯門御半山一伙一房單位最新以445萬元沽出，呎價約11,496元。業主5年前一手買入單位需蝕183.4萬元離場，蝕幅高近3成。
美聯物業屯門區域營業董事梁浩文表示，該單位為屯門御半山2期2B座中層B室，實用面積約388平方呎，屬一房連儲物室間隔。
單位早前以450萬元放售並獲區內用家洽購。由於新買家鐘情屋苑環境，故僅議價5萬元以445萬元承接，折合呎價約11,496元。
↓↓屯門御半山2期2B座中層B室↓↓
2019年一手買入貶值近3成
資料顯示，屋苑過去一年半，全部二手成交均為蝕讓，蝕幅介乎5%至35%。
原業主於2019年以628.4萬元一手購入單位，持貨5年帳面蝕讓183.4萬元，期内貶值約29.1%。
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