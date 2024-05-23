屯門半新盤一日爆3單蝕讓　至少蝕兩成　弦海開放式業主慘輸一球

屯門單幢樓弦海再有蝕讓個案，開放式戶最新以308萬元獲投資者執平貨。原業主持貨近5年，帳面慘蝕近一球，蝕幅逾24%。



中原地產分行經理岳家富表示，是次成交為屯門弦海中層J室，實用面積224平方呎，屬開放式間隔，望河景，單位於撤辣前以330萬元放盤，3月份降價至308萬元沽出，呎價13,750元。

至於，新買家為投資客，因有感近期樓市氣氛持續正面，利好因素正在增加，對後市感樂觀，遂趁現時樓價仍處於低位，買入單位長線投資。參考同類單位市值月租約9,000元計，料上址租金回報約3.5厘。

今年二手成交全見紅

至於，原業主於2019年4月以407.32萬元買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓99.32萬元，單位期內貶值24.4%。翻查資料，連同上述成交，項目今年暫錄至少5宗二手成交，皆為蝕讓離場，蝕幅皆逾三成以上。

屯門弦海。

屯門半新盤NOVO LAND、御半山連環蝕讓

事實上，在最近一日屯門區內不少半新盤連錄蝕讓個案，涉及3宗個案，如NOVO LAND 1A期1座高層P室銀主盤，實用面積418平方呎，屬兩房間隔，以510萬元成功沽出，較買入價慘蝕約147萬元，帳面蒸發逾22%。

而屯門御半山一伙一房單位最新以450萬元沽出，呎價約11,496元。業主5年前一手買入單位需蝕178.4萬元離場，蝕幅高近3成。