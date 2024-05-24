世茂許榮茂中環中心高層傳7.3億沽　成交呎價2.8萬、料蝕讓15%

寫字樓市場大幅回落，世茂（0813）主席許榮茂私人持有中環中心63樓全層寫字樓，市傳以約7.3億元沽出，成交呎價約2.8萬元。據了解，許榮茂於2017年夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（1113）中環中心大部分樓面，當時平均購入呎價約3.3萬元。反映許榮茂需要蝕讓約15%。



市傳由內地投資者接貨

市場消息指出，許榮茂持有中環中心63樓全層寫字樓，面積約26,234平方呎，享有開揚維港海景，單位以約7.3億元沽出，成交呎價約2.8萬元。市傳承接買家為內地投資者。

世茂房地產主席許榮茂。（視覺中國）

2017年買入呎價約3.3萬 許榮茂佔9層

翻查資料，許榮茂於2017年時，夥拍多個內地和香港財團，斥資402億元收購長實（01113）中環中心部分樓面。據悉，許榮茂共分得其中9層中環中心，分別為31、32、36、37、55、56、62、63及76樓。

去年低層兩層每呎叫價2.8萬

事實上，在2023年11月，市場已有消息透露，許榮茂私人持有的中環中心31樓及32樓低層兩層全層戶，減價約1億元放售。兩層面積分別為24,858及25,204平方呎，原本叫價7.46億及7.56億元，意向呎價同為約3萬元。惟當時該兩層寫字樓降價至6.96億及7.06億元，每呎叫價降至2.8萬元，減幅約6.7%。