南區新盤搶客　淺水灣傳統豪宅跌價2成　老牌家族成員蝕1700萬走

豪宅新盤以低價應市，衝擊傳統豪宅區二手樓價。淺水灣BELGRAVIA一伙四房分層豪宅最新以5,000萬元沽出，呎價22,758元。據悉，單位由裕泰興家族成員持有，現轉售帳面蝕讓1,700萬元，單位4年貶值逾兩成半。



市場消息指，該單位為南灣道BELGRAVIA低層B室，實用面積2,197平方呎，屬4房間隔。業主早於2022年起叫價7,500萬元放盤，其後獲租客以每月90,000元承租後決定連租約放售。最終成功於近日以5,000萬元易手，累減2,500萬元約33%，折合呎價22,758元。若以現有租約計算，估計新買家可享2.1厘回報。

受新盤衝擊低價放售、4年蝕1700萬

資料顯示，屋苑近年二手成交量不多，約有4宗，呎價由33,067元至39,360元不等。可見是次成交創屋苑近年呎價新低。區内代理透露，由於南區近期豪宅新盤ONE STANLEY推出，呎價相若但樓齡更新，令區内二手樓價受影響。

據悉，裕泰興家族羅長女羅詠逑的丈夫李沛華於2020年以公司名義持有單位，當時買入價為6,700萬元，現持貨4年後轉手帳面虧損1,700萬元，單位貶值25.3%。