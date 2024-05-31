銀主求沽貨 718萬賣海怡半島三房、低市價1成半 7年終貶值兩成
撰文：李明珠
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銀主為求加快沽貨，售價願提供較市場更大的折讓。海怡半島一伙三房銀主盤最新以718萬元沽出，呎價約11,415元，較市價低約15%。單位於2017年以930萬元買入，事隔七年轉手帳蝕212萬元或約22.7%。
香港置業分行高級聯席董事郭詠詩表示，該單位為海怡半島1座高層B室，實用面積629平方呎，三房間隔，向西北望海景。據悉，銀主放盤約2年，直至4月主動減價至835萬元後獲區內客接洽。
由於銀主想盡快沽出單位，因此議價空間較大，最終再次劈價至718萬元易手，累減117萬元，呎價約11,415元。
銀主低市價15%放售、單位貶值22.7%
代理指，是次成交單位較市價低約15%。以本月錄得得2宗同類三房戶成交為例，單位造價分別為860萬及875萬元，呎價13,608及13,629元。可見是次單位成交價較近期同類低出約16.5%至17.9%
至於，單位於2017年2月以930萬元沽出，事隔7年轉手帳面蝕讓約212萬元，單位期内貶值22.7%。
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