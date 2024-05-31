西半山新裝兩房唔使4球！ 炒家買入僅半年速賺40萬｜多圖直擊
撰文：李明珠
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撤辣後樓市出現波動，部分投資者看好唐樓潛力而入市。西半山唐樓堅道27號最新一伙兩房單位以390萬元沽出，呎價10,156元。原業主買入僅半年多速賺40萬元離場，升值超過1成。
市場消息指，上述單位為堅道27號高層單位，實用面積384平方呎，兩房間隔。據悉，原業主於去年年中買入單位後，見宣佈撤辣即叫價420萬元放盤。據悉，單位剛進行翻新，裝修新簇，因此吸引投資者議價以390萬元承接，折合呎價10,156元。
↓↓堅道27號高層↓↓
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投資者持貨半年賺40萬
資料顯示，全棟提供21伙單位，近年只錄2宗二手成交，當中最高呎價曾達15,106元，較是次成交呎價高出32.7%。
原業主同為投資者，於去年10月以350萬元買入單位，持貨僅半年多，是次轉售帳面獲利40萬元，期内升值11.4%。
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