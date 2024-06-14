昔日二手業主平均大賺九成　利嘉閣：私樓賺幅插至27%創12年新低

過去多年香港樓價持續攀升，自2012年至2023年期間，大部份二手私樓轉售時均可錄得明顯升值空間，該十一年期間每宗二手私樓平均可賺超過40%，而樓市暢旺的2018年，當時平均賺幅更高達約90%。不過據利嘉閣最新資料，指出截至今年5月31日，今年上半年的私宅轉手平均賺幅僅為27.4%，較去年上半年的40.1%大跌12.7個百分點。利嘉閣研究部主管陳海潮更預測，今年下半年平均賺幅預期會進一步降至24%。



2018年二手業主平均賺幅近九成

綜合土地註冊處及利嘉閣地產資料所得，私樓轉手平均賺幅高峰期為2018年上半年及下半年，當時平均賺幅高達89.1%及89.2%，意味當時每位沽貨的業主，平均也可大賺九成。

不過自踏入2019年，該數字便持續走低，在2023年上半年跌穿至低於50%，而在今年上半年更接近腰斬至27.4%，創下近12年歷史新低。

今年上半年私宅轉手平均賺幅降至近12年底低位。

業主睇淡后市 短持貨期沽出令賺幅下降

對於上述數字，利嘉閣陳海潮表示，樓價正處於下行周期，業主賺幅自然下降。再加上部分業主對後市信心不足而沽售物業，包括持貨期相對較短的業主，令沽樓所賺的幅度不及早年低價買入的長線持貨業主。再者亦有部分業主因資金周轉需要，甚至要蝕讓賣樓，也會拖低整體賺幅。

預計下半年平均賺幅跌至24%

至於今年下半年賺幅走勢，陳海潮表示，料賺幅仍會徐徐下跌至24%。因樓價持續偏軟，再加上撤辣後短線沽樓無稅務限制，所以不排除再有持貨期較短的業主沽售物業，而拖低平均賺幅。

事實上，近年香港樓市屢錄蝕讓個案，今年首季全港二手蝕讓宗數高達1,305宗，蝕讓比例更高達29.7%。