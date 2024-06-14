康城業主「蝕讓價」放盤　終750萬沽MALIBU兩房　不足三年輸23%

二手市場疲弱，市場主要以蝕讓個案為主。將軍澳日出康城MALIBU一伙兩房單位新近以750萬元沽出。上手業主持貨不足3年，輸逾兩成離場。



將軍澳香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為日出康城MALIBU 3座低層C室，實用面積541平方呎，屬兩房間隔，座向西北，可望足球訓練學校。

單位於今年4月底以「蝕讓價」760萬元叫價放盤。單位新近以750萬元沽出，呎價13,863元。換言之，單位放盤約一個半月，僅減價10萬元即沽。

持貨不足3年 輸逾兩成離場

據知，原業主於2021年11月以980萬元買入，持貨至今不足3年，是次轉手帳面蝕讓230萬元，單位期內貶值23.4%。劉浩勤補充，屋苑目前有約167個放盤，入場費550萬元起。