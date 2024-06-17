名日．九肚山首宗二手分層即蝕　兩房720萬沽　兩年貶值逾兩球

二手市場以蝕讓成交為主，沙田名日．九肚山有兩房戶新近以720萬元沽出。上手業主持貨兩年帳蝕約逾兩球離場，屬屋苑首宗二手分層單位蝕讓個案。



中原地產副區域營業董事梁廣成表示，是次成交為名日．九肚山1座高層E室，單位實用面積505平方呎，屬兩房間隔。單位最初於5月底以780萬元叫價放盤，議價雙方議價後以720萬元易手，呎價14,257元，屬首宗二手分層單位成交蝕讓個案。

據了解，原業主則於2021年以957.7萬元購入上址，持貨兩年，是次轉手帳面蝕讓約237.7萬元，單位期內貶值約24.8%。

單位外望開揚景。（代理相片）

業主當年獲提早付清餘款現金回贈

值得留意的是，原業主於2021年入市時採建築期付款計劃，並獲發展商提供180天至540天的提早付清餘款現金回贈，涉及約樓價1.5%至3.5%。

若上述單位於提前於簽署臨時買賣合約180天內完成交易，可獲樓價3.5%即涉逾33.5萬元現金回贈，故不排除實際樓價約為924.18萬元，換言之，單位持貨兩年蝕幅或少於237.7萬元。