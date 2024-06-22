NOVO LAND第3B期暫沽138伙　準買家賴生擬斥470萬買2房｜持續更新

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（22日）首輪銷售160伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。項目昨晚截票最終接獲共5,332票，超額認購32.3倍。



市場消息指出，截至下午約4時，該盤暫時沽出138伙。



準買家賴先生次打算購入一個兩房單位用作自住。﹙李明珠攝﹚

12:00 美聯表示，最新促成多宗「一客兩食」個案，其中有大手客斥資約1,162萬元購入2伙兩房戶。

11:45 市場消息指，目前已有30伙單位獲揀選，現餘下130伙待售。

11:35 B組時段開始，現場約有80組準買家排隊進行登記程序。

11:26 準買家賴先生表示，是次打算購入一個兩房單位用作自住，實際價格還要視乎單位樓層而定，估計平均約470萬元。之所以選擇Novoland因為覺得價錢較低，而且亦有考慮到發展商的樓盤質素及地區等等。

對於後市，他感覺樂觀，認為樓市已跌到一定程度，之後應該還有發展空間，看好未來5至10年會有升幅。

中原陳忠浩︰估計今日銷情理想

1105: 中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，由於項目首批價錢吸引，估計今日銷情理想。今日出席的買家當中有7成為用家，2至3成為投資者。客源分佈方面有45%為新界西北區，其餘來自外區。呎租參考過去期數，估計開放式及一房的租金會較高，呎租達38至41元，而大單位則約35元，租金回報約3.6至4厘。

市況方面，陳忠浩指，截止昨日（21日）六月份一手市場僅錄得360宗成交，料六月整體數字將較上月的1,400宗下跌。而觀今年上半年，一手市場成交宗數接近8,600宗，去年全年錄得逾1萬宗，今年僅過半年時間，成交量已達去年的八成，因此預計今年一手市場成交量將達逾1.8萬宗。

他補充，一手樓市方面，目前新界等區的一手市場發展商去貨壓力減少，再加上息口將下調，預計樓價於今年底將見曙光。 至於二手樓市，目前市場租盤較少，預計未來租金將會變高。

布少明︰料首批單位可全數沽清

1025: 美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預計今日銷情理想，首批單位可全數沽清。出席率方面情況樂觀，有接近8成客人已表明會出席。目前A組時段錄得3組大手客有意購入2伙單位，當中最大手擬斥860萬元買入1伙兩房及1伙一房，分別用作投資及自住。

客源分佈方面，用家佔7成，投資客佔2至3成。以地區劃分，當中有7成買家來自新界，其餘為外區。另外，由於項目入場門檻較低，用家當中有8成為年輕人，備受年輕客戶追捧。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。﹙李明珠攝﹚

1000: 首批準買家開始進行登記並前往排隊揀樓。

0950: 現場所見，約有50組A組準買家及代理已到達售樓處排隊等候入場。

首輪銷售分A、B兩組進行，購買一伙指定三房單位，或兩至六伙單位的買家可進入A組，其餘則為B組，最多可買4伙。

↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓B室↓↓

NOVOLAND 3B期 1座18樓B室。（梁鵬威攝）

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↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓H室↓↓

NOVOLAND 3B期 1座18樓H室。 （梁鵬威攝）

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項目提供769伙、戶型涵蓋開放式至四房

項目3B期共提供769伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。

另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。