NOVO LAND第3B期｜郭生斥620萬買三房　鍾情呢樣嘢︰全港數一數二

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（22日）首輪銷售160伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。項目昨晚截票最終接獲共5,332票，超額認購32.3倍。



首輪銷售分A、B兩組進行，購買一伙指定三房單位，或兩至六伙單位的買家可進入A組，其餘則為B組，最多可買4伙。

其中，買家郭先生表示，是次以620萬元買入了一個三房單位。皆因鍾情項目的會所面積大，設施齊全，質素是「全港數一數二」，適合小朋友休憩玩樂。不過距離收樓還有一年時間，所以仍在考慮用作自住還是投資。

不擔心樓盤位置

郭先生本身居住在元朗，對於會否擔心樓盤地理位置較偏遠，他表示平時會駕駛私家車出入，而且透過屯赤隧道前往機場或出外區都非常快捷，所以認為尚算方便。是次購入單位亦獲得了車位優先權，將會考慮購買一個車位自用。

郭先生透露，自己並非首次置業，近年陸陸續續有購買一些新盤項目。而NOVO LAND這個系列剛推出時他已經有密切關注，項目過去幾期亦有入票抽籤但未能中籤，是次很幸運抽到4號前籌成功入市。由於是次3B期售價較前兩期低，他笑言：「以前要萬三蚊呎…都好彩之前抽唔中。」

對於後市走勢，他認為現時樓價已觸及谷底，預計息率將於11月下調，樓市將有反彈的潛力

↓↓NOVOLAND 3B期 1座18樓B室↓↓

NOVOLAND 3B期 1座18樓B室。（梁鵬威攝）

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NOVOLAND 3B期 1座18樓H室。 （梁鵬威攝）

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項目提供769伙、戶型涵蓋開放式至四房

項目3B期共提供769伙單位，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。

另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。