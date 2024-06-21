屯門NOVO LAND開放式月租9500元　呢一類人最鍾意租屯門、元朗樓

住宅租務市場暢旺，市場單日至少錄兩宗機組人員租賃成交個案。當中屯門NOVO LAND及元朗瑧頤各有開放式戶，以9,500元及9,000元租出，業主享租金回報3.4厘及2.6厘。



利嘉閣地產分行助理分區經理林英傑表示，是次租賃成交為屯門NOVO LAND 1A期1座低層F室，實用面積約236平方呎，屬開放式間隔，望樓景。業主最初以10,000元叫價放租，雙方議價後以9,500元租出，呎租約40元。至於，新租客為外籍空少，因鍾情屋苑樓齡新，地點方便往來機場，決定無睇樓即與業主洽租。

至於，業主於2022年以約335萬元買入，以是次租金計，料租金回報約3.4厘。林英傑續指，該屋苑目前約有80個單位放盤，入場租金約9,500元起。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）

機組人員9000元租瑧頤開放式

另外，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗瑧頤低層A室放盤數日亦以每月9,000元租出，實用面積230平方呎，屬開放式間隔，呎租約39.1元。

至於新租客同屬機組人員。至於，業主於2019年以416.2萬元買入，以是次租金計，租金回報近2.6厘。