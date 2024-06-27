高力：近3成企業租戶看淡商業前景　計劃縮小辦公室面積

香港經濟尚未復甦，再加上宏觀經濟難以預測及地緣政治不穩，辦公室租戶對香港未來營商環境信心下降。高力日前發佈《香港寫字樓租戶調2024》，分析影響本地寫字樓租賃行業的主要趨勢及租戶偏好。



報告顯示，今年香港有29%的企業租戶對業務前景持負面態度，較去年上升7個百分點，他們將優先考慮成本優化，並將辦公室租金成本列為最關鍵措施，錄得27%的公司計劃縮小辦公室面積，數字較去年的21%上升6個百分點。但保險行業對商業前景樂觀，有50%保險公司正積極尋求擴張；有70%的銀行和金融公司出於企業形象考慮，優先選擇留在核心商業區（簡稱CBD）及其周邊地區。



高力發佈《香港寫字樓租戶調2024》，分析影響本地寫字樓租賃行業的主要趨勢及租戶偏好。（李煥好攝）

寫字樓租戶優先考慮租金水平

報告指，受訪租戶中超過9成將租金水平視為選擇辦公室首要條件，其次逾7成考慮寫字樓素質，僅有14%租戶考慮寫字樓是否具ESG認證。選擇辦公室地點方面，同樣有近9成租戶首要考慮租金水平，近5成考慮地點對企業形象的提升，當中70%為銀行及金融業，而62%為法律服務業，此類行業依賴CBD周邊地區以維護公司形象和地位。

未來辦公室地區選擇方面，核心商業區包括中環/金鐘和九龍，高達85%的受訪租戶表示未來仍留在原區；但核心商業區周邊地區，包括上環、灣仔和銅鑼灣，這三個地區介乎35%至64%的租戶更傾向以更吸引的租金水平遷入核心商業區，或以相同預算於遠離核心商業區尋找更具價值的地點。高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，面對充滿挑戰的宏觀經濟和地緣政治環境，香港企業對業務前景持謹慎態度，普遍正尋求方法來節省營運成本。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍。（李煥好攝）

業主需提供靈活及優惠的租賃幫助

在商業前景保守的情況下，租戶傾向務實。報告指，寫字樓續租方面，43%租戶計劃續租而保持現有的辦公室面積，12%考慮縮小面積，9%則打算在同棟樓宇內擴大面積。對於寫字樓租賃協商，8成受訪租戶認為免租期是最好的租賃優惠措施，有50% 租戶偏好靈活的租賃條款，48% 則希望業主能分擔資本性支出，顯示大部分租戶希望業主提供與節省成本相關的激勵措施，因此租賃靈活性和具吸引力的優惠條件，為寫字樓業主能在市場中提升競爭力的關鍵。

高力香港商業物業服務行政董事許永誠表示，為配合租戶不斷變化的需求，寫字樓業主應提供更靈活的租賃方案和具吸引力的條件；亦應該與現有租戶緊密合作，尋求整合或擴展的機會，以保留佔用率並優化辦公室空間；從而提升物業競爭力、保持佔用率，及保持靈活性以適應不斷變化的市場需求。

甲級寫字樓國際金融中心一期和二期。（資料圖片）

辦公室項目管理服務有助降低成本

約7成受訪租戶表示，在制定租賃策略時預計會使用項目管理服務，此類服務能夠提高空間使用率和價值。當中有47%租戶選擇空間規劃服務及43%選擇辦公室單位重組。高力香港項目管理主管黃烱榮表示，企業應根據員工數量和工作模式重新評估目前和預計的空間需求，以決定所需要的辦公空間面積。此外，將多個較小的辦公室合併成一個優化的工作空間，可有助實現規模經濟並降低佔用成本。