北角指標屋苑三房1350萬沽　業主持貨10年僅賺7%跑輸通脹

指標屋苑再錄大幅減價個案。北角城市花園新近以1,350萬元易手，呎價13,353元。原業主持貨10年帳賺90萬元，單位僅升值7%。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為7座中層B室，實用面積1,011平方呎，屬三房連主人套房設計，望向南開揚園景。

原業主於4月以1,550萬元叫價放售，新近獲買家議價以1,350萬元成交，累劈200萬元即近13%，折合呎價13,353元。

城市花園。

單位10年間僅升值7%

資料顯示，屋苑近月二手成交約有10宗，平均成交呎價約12,528元，即是次單位呎價較市價略高6.5%。

而原業主則於2014年9月以1,260萬元購入單位，持貨10年，是次轉售帳面升值90萬元，單位期間僅升值7%。