鰂魚涌大型屋苑呎價1.2萬創新低 原業主5年勁蝕270萬、貶值26%
撰文：李明珠
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樓市氣氛轉淡，部分業主大幅折讓沽貨。鰂魚涌柏蕙苑一伙三房戶最新以750萬元沽出，呎價11,981元，創近年新低。原業主5年前買入帳面勁蝕270萬元離場，蝕幅接近3成。
中原地產康怡栢蕙苑分行經理梁嘉駿表示，該單位為祥栢閣低層A室，實用面積626平方呎，三房間隔，向北望市景。原業主因需移民，於去年12月叫價980萬元放盤，近日下調至850萬元後獲新買家洽詢。最終經議價後以750萬元成交，累減230萬元或23%，折合呎價11,981元。
近年二手呎價新低
資料顯示，屋苑過去3年二手成交呎價均高於12,000元，即是次成交創近年呎價新低。
原業主則於2019年以1,020萬元購入單位，持貨5年，是次沽貨帳面需蝕讓270萬元，單位期內貶值26%。
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