主打大專生　直擊宏安共居公寓「日新舍啟德」　單人房設子母床

宏安地產（1243）的全新共居公寓「日新舍啟德」現已正式開放招租，日前更開放示範單位予傳媒參觀，包括一伙單人房、三伙雙人房及一伙三人房，基本傢具齊備。宏安地產行政總裁鄧灝康表示，公寓提供一至四人房間，主打二人房，招租對象僅限大專院校學生及教職員，或畢業兩年內的大專院校學生。



單人房設實用子母床

當中單人房S1戶型，建築面積230平方呎起，房間以原木色調裝修，設實用子母床，皆配有床墊，將子母床拉出即可提供多個入睡空間。房間空間闊落，附有兩邊窗戶，窗邊設書枱，通風及採光度十足。

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日新舍啟德單人房。（蘇煒然攝）

+ 5

拉簾S型床照顧私隱

雙人房D1戶型，建築面積230平方呎起，採用分隔式設計，從房的中間做劃分，以S型床作隔斷處理，形成兩邊獨立空間，並配拉簾照顧私隱。兩邊皆設靠窗邊獨享書枱，牆面有多間隔櫃可放置物品。

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日新舍啟德雙人房 D1。（蘇煒然攝）

+ 5

設連書枱雙層床

另一雙人房D2戶型，建築面積230平方呎起，設一張單人床及一張上床連書枱的雙層床，單人床以綠色為主調，雙層床則以藍色為主調，附開揚窗戶。

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日新舍啟德雙人房 D2。（蘇煒然攝）

+ 5

L型書枱共享學習空間

以及雙人房D3及D4戶型，建築面積247平方呎至280平方呎，兩邊單人床分佈房間兩邊，掀開床墊為床下儲物空間。窗邊設L型書枱，中間以板分隔。

↓↓日新舍啟德雙人房 D3/D4↓↓

日新舍啟德雙人房 D3/D4。（蘇煒然攝）

+ 6

三人房設上床連書枱床及上下雙層床

至於三人房T1及T2戶型，建築面積250平方呎至257平方呎，設上床連書枱床，及上下雙層床，附有私隱拉簾。窗邊書枱以板分隔空間，供兩人使用。

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日新舍啟德三人房。（蘇煒然攝）

+ 4

主打共享空間

日新舍大學生及青年共居公寓，提供一房至四人房間選擇，合共720個單位，超過1,400張宿位，面積介乎230至480平方呎不等，主打二人房間及四層共32,000平方呎的共享空間，包括包共享廚房、溫習室及戶外運動空間等。

發展商指，項目戶型包括單人房至四人房，最低每月租金5,800元起。入住條件為現職大專院校學生及教職員，或從大專院校畢業2年内的人士，預計第一批租戶將於8月16日正式入住。