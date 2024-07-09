北角百福花園相連戶1310萬沽　43年升值12倍　較同類三年前跌一成

二手市場暢旺，北角百福花園有高層相連戶以1,310萬元沽出，單位放盤3個月累減470萬元，終持貨43年轉手升值逾12倍。



中原地產分行資深區域營業董事林龍南表示，是次成交為北角百福花園景福閣GH室，屬高層相連戶。單位實用面積1,160平方呎，屬四房間隔，望海景，屬罕有高層大單位。據知，原業主於今年4月以1,780萬元叫價放盤，因應市況下調劈價380萬元至1,400萬元。

↓↓北角百福花園景福閣相連戶↓↓

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同類單位三年回落近一成

單位最終放盤3個月累減470萬元或約26%，以1,310萬元沽出，呎價11,293元。參考同類成交單位屬景福閣高層GH室，實用面積1,053平方呎，於2021年10月以1,450萬元沽出，呎價13,770元，反映同類單位於過去近三年樓價回落140萬元或9.7%。

據知，原業主則於1981年8月以100萬元購入單位，持貨43年，是次轉手帳面獲利1,210萬元，單位期內升值逾12倍。