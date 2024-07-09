追價500元租心頭好　內地女生擲24.6萬年租柏傲莊一房　回報3.3厘

租務旺季即將重臨，有不少內地生趁開學前租樓，更有人不惜追價租心頭好。當中，有內地女生追價500元，並一筆過擲24.6萬年租，租用柏傲莊一房戶。



中原地產分行副分區營業經理徐家倫表示，是次租賃成交為大圍柏傲莊2期7A座中層F室，實用面積344平方呎，屬一房間隔。單位最初以2萬元叫價放盤，業主其後反價500元，最終以2.05萬元租出，呎租約60元。

大圍站上蓋柏傲莊。（盧翊銘攝）

內地女生24.6萬年租柏傲莊一房

至於，新租客為內地女學生，新學年將於中文大學就讀，見鍾情屋苑樓齡新且會所設備齊全，及鄰近大型商場，即決定追價租入單位自用，並先付一年租金料涉24.6萬元。

據知，業主於2020年以約736萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報3.3厘。