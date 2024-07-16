劏舖有得炒！城市金庫10萬劏舖　不足1個月炒高至28萬　勁升1.8倍

撰文：柳英傑
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本港劏場舖罕有出現短炒個案。北角城市花園基座商場城市金庫一個面積僅82平方呎的劏舖，上月以10萬元成交，原業主慘蝕93%。據了解，該舖位新近以28萬元成交，即不足一個月炒高1.8倍。

成交舖位為北角城市花園商場地庫308號舖，建築面積約82平方呎。上月曾以10萬元成交，呎價1,220元。據土地註冊處資料指，該舖位於7月12日以28萬元成交，即上述舖位不足一個月炒高18萬元，即1.8倍。

原業主為城市房產公平協會有限公司（CITY REALTOR FAIR UNION LIMITED）上月曾以10萬元買入舖位，持貨不足一個月，帳面賺18萬元。

城市金庫劏舖上月以10萬元成交。

上一手業主11年慘蝕93%

據了解，再上一手業主早於2013年以139.4萬元買入舖位，在買入單位後一直叫價放售舖位，由買入當年叫價最高180萬元，到6月份以10萬元沽出，期間未曾有買家洽詢，最終「蝕到入肉」收場。

上月該宗成交亦創下該商場最低成交價，以及最成交呎價個案，該業主2013年以139.4萬元買入舖位，持貨近11年，以上月10萬元成文價計，帳面蝕129.4萬元，舖位貶值93%。

城市金庫平面圖。
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