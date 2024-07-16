柏傲灣三房「蝕讓價」放盤 再遭鋤價20萬 街坊成功1580萬執平貨
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，荃灣柏傲灣有三房套連多用途房單位以「蝕讓價」放盤，終再減20萬元以1,580萬元蝕沽。據資料指，有同類低層單位亦於本月以1,578萬元蝕沽。
中原地產高級分區營業經理林恩信表示，是次成交為荃灣柏傲灣2A座中層B室，實用面積875平方呎，屬三房套連多用途房間隔，望汀九橋海景。單位本月以「蝕讓價」1,600萬元放盤，經議價後再減20萬元，終以1,580萬元沽出，呎價18,057元。
同類低層本月亦1578萬蝕沽
至於，新買家為同區客，一直有留意同類單位放盤情況，見上址開價合理且見減價後售價低於市價約5%，即拍板入市。參考對上一宗同類成交屬同座低層B室、實用面積相若，於本月以1,578萬元沽出，單位3年亦貶值逾7％。
至於，原業主於2017年3月以1,617萬元買入單位，持貨7年，是次轉手單位蝕讓37萬元，單位期內貶值約2.3%。
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