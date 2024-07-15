屯門現樓豪宅「雙玥」上樓書 僅設2座巨型洋房、面積近8000呎
撰文：李明珠
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由HT Capital持有的屯門小欖樂翠街9號及11號現樓項目「雙玥」早前突擊上載售樓說明書，項目僅提供2座獨立洋房，實用面積分別為7,682方呎及7,695方呎，均屬四房四套間隔，設有花園及私人泳池。
由2座獨立洋房組成
項目由2座洋房組成，每座樓高3層，另設地庫及天台。當中1號洋房實用面積為7,682平方呎，屬四房四套間隔，連1,111平方呎花園，113平方呎平台以及1,648平方呎天台。
2號洋房實用面積為7,965平方呎，同樣屬四房四套間隔，連902平方呎花園，110平方呎平台以及1,672方呎天台。
↓↓1號洋房↓↓
↓↓2號洋房↓↓
特設圖書房、健身間及遊戲室
兩座洋房均内置升降機前往各樓層，屋内特設圖書房、健身室及遊戲室，而主人房則配備獨立衣帽間、並採雙套廁設計，地面更連花園及私人泳池。另外，地庫設有兩個停車位。
成交紀錄冊顯示，上述2伙洋房於2021年分別以1.98億元及2.01億元獲發展商相關人士承接，暫屬私人持有，料將於短期内重新推售單位。
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