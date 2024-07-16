荃灣中心原裝一房310萬沽　較撤辣後一個月平8%　上手11年賺30萬

二手市場疲弱，荃灣中心有一房新近以310萬元沽出，呎價9,568元，成交價較目前市價高3%。不過，翻查同類單位成交資料，今次單位造價較3個月前，即撤辣後賣平8%，反映樓價有回落跡象。至於上手業主持貨11年，轉手帳面亦僅賺30萬元離場。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心11座中層A室，實用面積324平方呎，屬一房間隔，單位裝修屬原裝，外望山景。

據知，業主放盤約一個月，單位最初以330萬叫價放盤，新近以310萬元沽出，呎價9,568元。

↓↓荃灣中心11座中層A室↓↓

造價較3個月前即撤辣後賣平8%

不過，參考同類成交單位為同座中層A室，較是次成交高一層，實用面積324平方呎，於4月初以337萬元沽出，反映單位較3個月前賣平8%。

持貨11年 轉手僅賺30萬

據知，原業主於2013年以280萬元購入上述單位，持貨11年，是次轉手帳面僅賺30萬元，單位期內升值10.7%。鍾家豪又指，本月荃灣區買賣成交量暫錄20宗，半個月計屬2024年最少。惟近日不少業主主動減價3%至5%，加上暑假開始睇樓量亦開始回升。

外望山景。 （代理提供）