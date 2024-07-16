柏蔚森低開打殘二手　Oasis Kai Tak業主態度軟化　980萬蝕沽兩房

啟德區近年新盤林立，近期該區更有新盤低價推盤，令同區二手業主態度軟化減價賣樓。啟德Oasis Kai Tak 有兩房以980萬元沽出，持貨7年微蝕6.6萬元離場。據知，原業主一度與新買家持續拉鋸議價1個月，但因見同區柏蔚森低價開售，態度軟化減價沽貨。



利嘉閣地產分行經理薛丁武表示，是次成交為啟德Oasis Kai Tak 3座中層D室，單位實用面積約494平方呎，屬兩房間隔，外望內園景。單位最初以1,050萬元叫價放盤，新近以980萬元沽出，呎價約19,838元。

↓↓啟德Oasis Kai Tak 3座中層D室↓↓

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見柏蔚森低價開售 業主態度軟化減價

至於，新買家原為將軍澳區業主，自今年2月樓市撤辣後開始四出搵樓，主力物色34校網方便兒子上學，並於睇樓後隨即向業主議價，經雙方持續拉鋸議價1個月後，業主見同區新盤柏蔚森低價開售，終心態軟化減價沽貨。

↓↓啟德跑道區新盤柏蔚森↓↓

持貨至今7年貶值0.7%

據悉，原業主在2017年以約986.6萬元買入單位，持貨至今7年，是次轉手單位期內貶值6.6萬元或0.7%離場。他補充，該屋苑目前約2個單位放盤，最低入場費約由1,048萬元起。