西貢豪華董事屋8800萬沽　附設過萬呎特大花園、私人泳池｜多圖

豪宅市場轉旺，市場錄得特色豪宅大額成交個案。西貢大網仔早禾居一幢獨立別墅最新以8,800萬元易手，呎價21,967元。原業主於17年前買入單位，帳面獲利2,000萬元離場。



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述單位為早禾居A段單號別墅，實用面積4,006平方呎，享有海景。屋内裝修豪華，更附有面積達10,410平方呎的特大花園及私人泳池。

據悉，單位於去年叫價1.9億元放售，其後一直下調售價，直至近日成功以8,800萬元沽出，劈價超過一半，折合呎價約21,967元。

↓↓早禾居A段單號別墅↓↓

全屋苑只設9幢特色董事屋

代理指，是次單位為特色董事屋，全屋苑只有9幢，每幢都附有1萬至3萬平方呎不等的私家花園。而對上一宗同類成交則於去年促成，該幢董事屋實用面積4,129平方呎，以8,920萬元沽出，與是次成交價相若。

原業主於2007年11月斥6,800萬元購入上址，持貨約17年，至今轉售帳面獲利2,000萬元，物業期內升值29%。