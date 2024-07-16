元朗蝶翠峰兩房407萬沽　創屋苑今年新低　上手16年帳賺逾兩球半

二手市場疲弱，元朗蝶翠峰有兩房戶以407萬元沽出，創屋苑今年新低價。上手業主持貨16年，轉手帳面獲利267萬元離場。



中原地產分行經理張禮傑表示，是次成交為元朗蝶翠峰13座中層H室，單位實用面積520平方呎，屬兩房間隔，單位內櫳企理。單位最初以433萬元叫價放開價，經雙方議價26萬元後以，即以407萬沽出，呎價7,827元，創屋苑今年新低價。 至於新買家為上車客，即睇即洽購入市。

元朗蝶翠峰。

低估價最多15.7%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為452萬元，而恒生估價則為483萬元。即最新成交價較估價低10%至15.7%。

至於，原業主於2008年1月以140萬元買入，持貨至今16年，是次轉手帳面獲利267萬元，單位期內升值1.9倍。