六百呎海景隱世度假屋「1字頭」開拍 呎價僅1990蚊、平市價一半
撰文：李明珠
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拍賣場盤源多元化，部分業主將持有物業以低價推出吸客。有「隱世孤島」之稱的大嶼山澄碧邨，一伙一房單位最新開價130萬元推拍，呎價僅1,990元，低近期市價超過一半。
忠誠拍賣行表示，上述單位為澄碧邨13座低層A室，實用面積653平方呎，一房間隔。據放盤相片，單位裝修企理，設計富有異國風情。大門外連一個長形特大露台，享有海景，景觀開揚。單位最新開價130萬元推出拍賣，折合呎價僅1,990元。
↓↓澄碧邨13座低層A室↓↓
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開價較同類單位折讓超過一半
資料顯示，位處屋苑同座同層的D室單位曾於去年11月以280萬元易手，實用面積666平方呎，折合呎價4,204元。可見是次單位叫價較半年前同類單位低出約53%，折讓超過一半。
業主於2011年5月以45萬元購入上址，持貨13年，若以成功以開價售出單位，估計可獲利85萬元。
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