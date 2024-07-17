香港繁花仍似錦　長遠投資更嬌人｜汪敦敬

大導演王家衛執導及監製的電視劇《繁花》受盡好評，亦是筆者見過描寫金融理論最好的一套影視作品，刻畫得淋漓盡致，內容道出了很多資深投資者都未必懂的市場真理！



無論寶總、強總甚至A先生怎樣笑傲江湖也好，只要中央調控一出，即時變了喪家之犬狼狽敗走！「樓係用嚟住的」這說話可以說是近年的市場真理，看《繁花》亦令大家明白「股票係用嚟作長遠投資的公眾收益」，投資市場賺錢是賺長遠的錢，短線很多都會獵殺了小市民的血汗錢！所以不斷調控是劇情的一部份！雖然讓市場有興奮的時候亦是劇情的一部份！這與筆者之前研究的「龍市理論」，升市和調整市互相交替的概念吻合！

事實上，在近年股票市場差的時候，仍然有不少股票有派好的股息及送股，這個長遠利益對很多股票來說是仍然保持到的，樓市也是！樓市雖然價格下跌，但是租金很快就回復到上升軌，令到樓市長遠利益仍然保持到，我們面對著的投資環境和《繁花》裡面的價值觀念，其實很多都是相近而且有參考價值的。

《繁花》氣氛渲染圖。

強總強調：「市場真理是由上而下的！」即是說高層意志主宰一切！但是《繁花》劇情告訴我們中國特色的社會主義，市場重視由下而上的！即是基層利益是優先和基礎！筆者經營的祥益地產，經營模式正好是一個橄欖型的分配制度，分配利益以前線為優先，營業員的得益是最大的，我這個所謂老闆大部份得益分了給員工，靠剩下的薄利為生，明白了以上幾種模式就可以解答到近年內地和香港發生的事情，亦容易評估未來了。

《繁花》劇情中，其中筆者太太最欣賞的一句就是李李說的：「把貨幣轉成資產，資產增值後，把資產再轉成為貨幣」講究的是如何掌握價、值、出入貨的時機！正當我們遇上這個時代，很多沒有物業的人都在網上取笑別人的資產價格下跌，《繁花》卻告訴我們如何掌握大局進退去賺取一個時代！

《繁花》氣氛渲染圖。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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