半島豪庭三房樓王呎價平過黃埔花園　業主劈價450萬沽、呎價1.3萬

發展商低價開盤，二手市場持續受壓。紅磡半島豪庭一伙煙花景樓王，成交呎價平過黃埔花園，原業主因移民大幅劈價450萬元賣樓，最終以1,330萬元沽出，成交呎價近13,000元。



市場消息指，上述成交單位為紅磡半島豪庭一座高層C室，實用面積1,005平方呎，屬三屋一套連工人房間隔。原業主因準備移民，寧願「要錢唔要貨」，早前1,780萬元叫價放盤，最新大幅劈價450萬元，至1,330萬元成交，成交呎價為13,234元。

據了解，原業主2005年4月以681萬元買入單位，持貨19年，帳面勁賺649萬元，單位期內升值95%。

單位外望海景。（代理提供）

成交呎價平過黃埔花園 屋苑樓價4年下跌近25%

代理指出，因原業主急於出貨，故是次成交呎價比同屋苑早前成交有所下跌，甚至低於黃埔花園近月成交呎價約1.1萬至1.38萬元，惟考慮到是次成交單位景觀、坐向、開則，屬「筍盤」成交。

翻查屋苑對上一次同類成交，為2020年以1,800萬元沽出上一層單位，以是次成交價作比較，即屋苑樓價4年下跌近25%。