中環商廈皇九現沽貨潮！羅沙證券4000萬沽總部、持貨27年僅升四成

商廈市道仍然處於低迷狀態，部分甲級寫字樓連環遭業主抛售持貨，態度觀望。中環指標甲廈皇后大道中九號，最新一伙低層單位以4,000萬元易手，呎價約22,663元，屬於低價水平。據悉，物業原由為外資證券行羅沙證券DA ROSA家族所持有，並用作總部。



4000萬易手、新買家為醫生

市場消息指，成交物業為皇后大道中九號7樓1室，建築面積1,765平方呎。單位以交吉形式放售，最初叫價4,300萬元，最終以4,000萬元轉手，減價約7%，折合呎價約22,663元。據了解，新買家為一名醫生。

據悉，上述單位原為羅沙證券總部，但於去年已遷出。而其家族DA ROSA則於1997年以2,770萬元購入，持貨27年至今轉售帳面獲利1,230萬元，期内升值44%。

5月觀瀾湖集團3.1億沽同廈全層

資料顯示，皇后大道中9號近期連環錄得多宗成交及放售，當中包括5月觀瀾湖集團以3.1億元沽出同廈29樓全層，當時成交呎價為22,500元，創12年新低。另外，恆興業趙善簪家族亦於本月初叫價3.1億元放售10樓單位，意向呎價22,000元。

中環甲級寫字樓皇后大道中九號。（蔡偉南攝）

皇后大道中九號呎價曾高達6萬

皇后大道中九號為中環甲級商廈，最高樓層為34樓，於1991年落成，位處中環核心地帶，設有行人天橋連接置地廣場商場及酒店項目，僅數分鐘步程即達中環港鐵站。

項目早年經過拆售後，一直獲用家及投資者追捧，呎價水平為甲級商廈指標。該廈34樓頂層曾於2018年創下本地甲級商廈呎價新高紀錄，成交價約5.14億元，每呎約6萬元。