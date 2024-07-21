KOL話一班學者講香港樓市一潭死水　但其實是一件好事｜湯文亮

有KOL話，香港樓市是一潭死水，不過唔係佢講，而是一班學者在一個研討會上講。KOL可能唔知道，一般學者都是宅心仁厚，唔會講到咁盡。



如果香港樓市好似學者咁講是一潭死水，其實是一件好事，現在香港樓市好似正在被抽乾的一潭死水，雖然，抽極都唔會抽得乾。但對香港，以及香港人來說並不是一件好事，不少優質物業將會落入非香港人手中，香港業主冇水，試問又點有能力守住自己物業。

在去年解封之後，銀行見到做生意的人沉沒成本太重，香港商業市場，零售業市場將會出現浩劫，翻身無望，不少生意人最後要將自己生意結束，導致有不少舖頭執笠，舖位空置，寫字樓的使用率亦會縮減，樓市會向下調整。

除了唔借錢俾人買樓之外，銀行同時向持有收租物業的業主Call Loan，Call Loan即是抽水，在沒有新水注入情況下，銀行仍然向物業市場抽水，結果是樓市下跌，而銀行見到樓價下跌，Call Loan Call得仲急，這個現象到現在仍未解除，即是樓市仍然會繼續下跌，直至銀行停止Call Loan 以及借錢俾人買樓。所以，學者話香港樓市是一潭死水其實是讚美的說話。

天道循環，銀行最主要的生意就是借錢俾人買樓，風險極低，即使銀行Call Loan Call咗咁耐，都唔見到有大額壞帳出現，代表銀行Call Loan決定未必是正確的，在生意日漸萎縮之下，銀行家很快就會重新放貸，銀行放水，樓市亦會回復正常，問題是持貨的業主有冇能力等到銀行放水的一天。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。