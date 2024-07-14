KOL話著名測量師話樓市睇跌10%　地產前輩話升10%　究竟升定跌？

有KOL話，有著名測量師話今年樓市跌10%，亦有地產前輩話升10%，究竟升定跌。KOL唔明白，雖然測量師與地產前輩都是業界人士，但是礙於身份，他們預測樓市是有所不同，甚至是南轅北轍，知道內裡原因就唔覺得奇怪。



簡單來說，地產佬預測樓市是單向性，永遠只有向好的一面，如果真係樓市有機會上升10%，他們就會話樓市大旺，有機會升兩成，如果樓市平穩，冇上冇落，他們就會話樓市會反覆向上。如果樓市下跌10%，就會話平穩發展，如果大家都睇到時勢唔好，樓市會大跌，地產佬會自動收口，唔會打爛自己個飯碗話樓市下跌。

(香港01相片/蔡偉南攝)

至於測量師預測樓市是雙向性，甚至是反向性，當測量師見到樓宇買賣成交減少，主要是打算買樓的人把持不定，未肯落搭，直接令到他們的收入減少。測量師就會話，樓價有大幅上升空間，加強買樓人士信心，如果是因為業主唔願意賣樓，他們就會話在未來一段時間，樓價一定會大跌，嚇都嚇到班心大心細的業主賣樓，測量師就得其所哉。

(香港01相片/蔡偉南攝)

至於物業代理是冇方向性，見到業主就會話樓市唔掂，佢手上有不知幾多業主打算賣樓，業主本來唔打算賣樓，最後都將自住單位交俾物業代理放售。當代理見到那些把持不定的買家，就會話手上有不知幾多客打算買樓，如果佢唔買，唔使一日就會賣走，那位人兄想唔買都唔得。

KOL問，今次應該是測量師抑或地產佬估得比較準確，我認為結果取決於銀行，如果銀行正常借錢俾人買樓，地產佬贏，如果唔借，測量師贏。

(香港01相片/蔡偉南攝)

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