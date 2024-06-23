KOL話小紅書教人窮遊香港　遊客唔消費　香港點會有運行

有KOL話，小紅書教人窮遊香港，遊客唔消費，香港又點會有運行。



老實說，小紅書咁樣教自己人，真係自暴其醜，在網上已經不時有人話中國人食自助餐的醜態，大家不顧一切搶食物，這些事不是沒有發生，而是不多，就算是農民工食12元的管飽午餐，都唔見到搶食物情況，同樣情況，窮遊香港人的內地人士不是沒有，而是不多，小紅書冇事搵事嚟做。

香港政府應該大方一些，效法小紅書，教人窮遊香港，當然唔可以用窮遊，或者用精算遊，教內地人如何用最小的費用，而可遊覽香港。

首先，介紹香港有很多地方供應飲用水，政府甚至可以在市區設立更多，大家可以在香港不用花一毫子買飲品，而且清水亦相當健康。

在香港，有很多運動場都有沐浴措施，政府應該列明在那些運動場可以免費使用那些措施，甚至開放更多，時間更長，才顯得香港政府歡迎從任何地方來的精算旅客，嚟香港旅遊唔係一定要使錢。

雖然香港生活費是很貴，甚至是全世界最高，但兩餸飯只是30元，不過要外賣，買完之後要搵地方去食。其實，有一些賣兩餸飯餐廳是可以堂食，那些餐廳是歡迎政府將他們的名字登出來，對精算遊客來說是非常有用訊息。

政府可以教精算遊客用一些平價交通工具，除了步行之外，遊客可以坐電車由港島西去到港島東，坐小輪由香港去九龍，坐巴士上山頂，如果不用在香港過夜，遊客可以玩足一日都唔使100元。

其實，如果是遊客，用用下就會用多咗錢，什麼精算遊都只是計劃，當政府教旅客精算遊香港，小紅書就唔好意思教人窮遊，反而會認為香港政府睇唔起內地旅客，轉而教內地人士豪遊香港，去最佳餐廳食飯，去大會堂欣賞演唱會，甚至參加一些深度遊，因為講窮遊已經俾香港政府講哂，再講都冇乜意思。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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