KOL話被台積電及英偉達壓住、永無翻身之日　但唔知7納米已經夠用

有地產界KOL話，華為表示7納米晶片已經夠用，唔會不計成本，盲目開發5納米，3納米晶片，咁樣即是以後都要俾歐美，台積電，英偉達等壓住，永無翻身之日。



KOL可能唔知道，7納米已經可以做到絕大部份晶片所需要的功能，5納米、3納米只是錦上添花，而製造5納米，3納米的損耗很高，在投資角度來看，是絕對不化算。不過，如果不是美國禁止先進晶片出售比中國，有了這個大市場，晶片會繼續進化，在3納米之後，將會出現1.6納米，1.4納米。嚴格來說，是中國出資硏發，現在華為話7納米已經夠啦，估計1.6納米，1.4納米有排都唔會出現。

不過，我認為今次華為是以退為進，生產晶片的公司會向美國施壓，有望在不久的將來恢復供應3納米、5納米給華為，到時候華為可能會用高價購買。說到底，科硏的事，梗係買好過自己硏發，買唔到就冇辦法。

台積電位於日本熊本縣的工廠。（Kyodo via REUTERS）

我見KOL似明非明，於是用返老本行做比喻，近日樓市下跌，有一些業主輸得比較多，而同屋苑有一些業主不但輸得比較少，甚至有微利。點解會出現那些情況，就是那些輸得比較多業主不計成本，盲目追求屋苑最優質單位，而那些所謂特色的優質單位，往往是樓下幾層的雙倍價錢。

其實，特色單位以及普通單位用料是一樣，景觀也是一樣，特色單位當然是好一些，但如果要付雙倍樓價，就似乎唔值得。不過，百貨撞百客，總會有人買那些特色單位，樓價下跌，輸多一些亦是正常。

倘若華為不計成本，盲目研發5納米，3納米，即使成功，都唔知要用幾多硏發費用，而且效果並不成正比例，倒不如將龐大的資金用嚟研發其他功能，反而實際得多，又唔會資助對手，令自己永遠都有一個強大敵人。

華為法國總部。（Reuters）

NVIDIA英偉達：FILE PHOTO: NVIDIA HGX AI Supercomputer on display during the annual Foxconn Tech Day in Taipei, Taiwan October 18, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo

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