KOL話被台積電及英偉達壓住、永無翻身之日　但唔知7納米已經夠用

有地產界KOL話,華為表示7納米晶片已經夠用,唔會不計成本,盲目開發5納米,3納米晶片,咁樣即是以後都要俾歐美,台積電,英偉達等壓住,永無翻身之日。



KOL可能唔知道,7納米已經可以做到絕大部份晶片所需要的功能,5納米、3納米只是錦上添花,而製造5納米,3納米的損耗很高,在投資角度來看,是絕對不化算。不過,如果不是美國禁止先進晶片出售比中國,有了這個大市場,晶片會繼續進化,在3納米之後,將會出現1.6納米,1.4納米。嚴格來說,是中國出資硏發,現在華為話7納米已經夠啦,估計1.6納米,1.4納米有排都唔會出現。

不過,我認為今次華為是以退為進,生產晶片的公司會向美國施壓,有望在不久的將來恢復供應3納米、5納米給華為,到時候華為可能會用高價購買。說到底,科硏的事,梗係買好過自己硏發,買唔到就冇辦法。

我見KOL似明非明,於是用返老本行做比喻,近日樓市下跌,有一些業主輸得比較多,而同屋苑有一些業主不但輸得比較少,甚至有微利。點解會出現那些情況,就是那些輸得比較多業主不計成本,盲目追求屋苑最優質單位,而那些所謂特色的優質單位,往往是樓下幾層的雙倍價錢。

其實,特色單位以及普通單位用料是一樣,景觀也是一樣,特色單位當然是好一些,但如果要付雙倍樓價,就似乎唔值得。不過,百貨撞百客,總會有人買那些特色單位,樓價下跌,輸多一些亦是正常。

倘若華為不計成本,盲目研發5納米,3納米,即使成功,都唔知要用幾多硏發費用,而且效果並不成正比例,倒不如將龐大的資金用嚟研發其他功能,反而實際得多,又唔會資助對手,令自己永遠都有一個強大敵人。

NVIDIA英偉達:FILE PHOTO: NVIDIA HGX AI Supercomputer on display during the annual Foxconn Tech Day in Taipei, Taiwan October 18, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo