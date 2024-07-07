KOL話有人教被Call Loan躺平唔理、銀行冇符 但唔知最終自己蝕底
撰文：湯文亮
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有KOL話，近日被銀行Call Loan，有人教佢，只要躺平唔理，銀行都冇符，Call Loan變成例行公事。
KOL唔知道，教佢躺平的人可能是佢仇人，銀行Call Loan，最大目的是希望雙方坐低協商，尋找一個還錢方案。如果唔理，銀行並不是冇符，而是因為KOL仍然有足夠的抵押品放在銀行，銀行亦毋須咁心急收數，會按法律程序沒收KOL物業，在適當時候搵買家，甚至可能是銀行其他客戶，到最後售價可能低市價兩三成。就算KOL唔同意都冇辦法，鬼叫佢躺平，唔願意同銀行協商。
我問教KOL躺平的人，是否有心靠害，那人話KOL從來冇講俾佢知有足夠抵押品放在銀行，如果知道，他當然不會教KOL咁樣做。如果冇抵押品，收到銀行Call Loan當然可以躺平，銀行心急過KOL，但有抵押品就唔同，主動權在銀行手中，點可以躺平，否則，躺平就會變成坐以待斃。
躺平的人可能唔知道，他們不但害了自己，亦會害了別人。由於他們躺平，銀行可能會低價出售他們被銀行的抵押物業，令到市場上出現新低價成交，不少本來有足夠抵押品放在銀行的債仔，因為抵押物業的價值下跌，有機會被銀行Call Loan。
如果那些債仔躺平，銀行又會有可能低價出售他們的抵押物業，做成一浪低於一浪。所以，躺平並不是一個解決辦法，甚至累己害人，最好方法就是與銀行協商，爭取一個合適還款方案，銀行都唔想迫死債仔，話晒他們都是銀行的衣食父母。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
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