KOL話蝕本賣樓業主原來得一個單位　樓市大冧　但其實是明智之舉

有KOL話，現在劈價甚至蝕本賣樓的業主，原來只有一個住宅單位，連那些唔應該賣樓的人都賣，香港樓市很快會大冧。



KOL唔明白，那些連自住單位都要賣的業主，並不是他們睇淡樓市，而是因個人原因而要賣樓，最大可能性是移民．或者是欠債太多不得不賣樓，如果今日唔主動賣樓，明日，唯一的自住單位有機會變成銀主盤，由別人來賣，樓價不但會低很多，而且在賣樓之後，可能還欠上一大筆債。所以，他們現在賣樓亦是明智之舉。

（蘇煒然攝）

除非現在賣樓的人打算移民，否則他們一定要租樓住，所以，在過去十幾個月，即使樓價下跌，租金仍然上升，而且沒有停止跡象，租金是樓市上升最大動力，當租客發覺每個月交租原來是替業主供樓，如果有能力的話，他們就會轉租為買，需求大了，樓市便可以穩定下來，甚至調頭回升。

KOL可能唔知道，今日賣樓的業主在賣樓之後仍然有一大筆現金，當他們租樓住的時候，欠租的機會就不高，業主有一個好租客就唔會咁輕易賣樓。換句話說，現在賣樓的業主對穩定香港樓市有一定的貢獻，不過，對那些賣樓業主來說，是非常無可奈何的事。

KOL更加唔知道，現在賣樓的業主根本唔想賣樓，不過由於銀行收緊信貸，雖然沒有向只得一個自住單位的業主call loan，但仍然唔會放寬按揭幫助有需要的業主渡過難關。賣樓是其中一個解決辦法，當銀行放寬按揭，或者已賣樓的業主財政回復正常，今日賣樓的業主便會急不及待再次買樓，反而比那些從未做過業主的人更有信心，更容易做出買樓的決定，其實，他們也可以說是樓市的堅強後盾。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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