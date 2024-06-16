KOL話移英港人與執笠大增　香港冇運行　但實情是港府好心做壞事

有KOL話，近日移英港人與執笠的舖頭大幅增加，香港始終冇運行。KOL可能唔知道，這兩件事是有關連，而且是由香港政府做成，算是好心做壞事。



政府因為疫情而擔保一些生意人向銀行貸款做生意，但由於疫情時間太長，生意人的貸款金額愈嚟愈大，即使疫情之後生意有起色，但賺埋都唔夠清還貸款，倒不如將生意結束，由政府清還，這是近日有咁多舖頭執笠的原因。

KOL唔明白，點解我會話好心做壞事，其實在疫情期間，又有限聚令，又冇夜市，如果沒有政府擔保貸款，根本有很多生意早就要執笠，在疫情後反而可以東山再起。但是由於政府擔保貸款，令到那些生意人泥足深陷，現在根本冇可能清還，執笠是唯一選擇。

不過，這並非是壞事，重新開張的舖頭，由於沒有一筆貸款，不用每月清還本金以及利息，生意成本下降，不但不用執笠，而且仲有錢賺。

至於那些將生意執笠的生意人，究竟何去何從。

近日以BNO身份去英國以及移民去加拿大的人大幅增加，主要是來自那些將生意執笠的生意人。他們未必冇錢，但不忿清還政府擔保的貸款，如果仍然身處香港，可能要承擔責任，否則就會被起訴。

又唔可以用破產解決，最好辦法就是離開香港，估計政府亦會息事寧人，唔會越洋追數，最多就唔再返嚟香港，政府的幾百億擔保可能要飲雪水。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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