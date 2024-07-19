新屯門中心兩房戶 放盤兩個月終428萬蝕沽 五年貶值近30%
撰文：陳惠娜
出版：更新：
二手樓市市場持續疲弱，有業主為求換樓，劈價勁蝕近三成沽出新屯門中心高層兩房單位。據知，原業主持貨5年轉手，帳面貶值172萬元。
祥益地產區域董事黃慶德指，是次成交單位為新屯門中心10座高層A室，屬兩房間隔，實用面積501平方呎。原業主最初以「蝕讓價」475萬元叫價放盤，兩個月無獲承接，最終減價至428萬沽出，呎價8,383元。
持貨5年單位貶值近3成
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為461萬元，較最新成交價高估33萬元；而恒生估價則為420萬元，較最新成交價低估8萬元。
據悉，原業主於2019年5月以600萬元購入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓172萬元，單位期內貶值近3成。
「00後」首置客平執蝕讓貨 380萬買新屯門中心 上手業主勁蝕30%新屯門中心停電｜中電須四周內交詳細報告 梁熙料不會觸及獎罰制上車客看好屯門基建發展 斥598萬元即睇即買新屯門中心高層A室元朗單幢樓劈價2成 昌威大廈兩房318萬蝕沽 3年貶值逾兩成居屋搖錢樹｜將軍澳雍明苑398萬沽 4年逆市狂升四成、每呎1萬！中環商廈皇九現沽貨潮！羅沙證券4000萬沽總部、持貨27年僅升四成