新屯門中心兩房戶　放盤兩個月終428萬蝕沽　五年貶值近30%

二手樓市市場持續疲弱，有業主為求換樓，劈價勁蝕近三成沽出新屯門中心高層兩房單位。據知，原業主持貨5年轉手，帳面貶值172萬元。



祥益地產區域董事黃慶德指，是次成交單位為新屯門中心10座高層A室，屬兩房間隔，實用面積501平方呎。原業主最初以「蝕讓價」475萬元叫價放盤，兩個月無獲承接，最終減價至428萬沽出，呎價8,383元。

新屯門中心共有10座，提供3,500個單位。（代理提供）

持貨5年單位貶值近3成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為461萬元，較最新成交價高估33萬元；而恒生估價則為420萬元，較最新成交價低估8萬元。

據悉，原業主於2019年5月以600萬元購入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓172萬元，單位期內貶值近3成。