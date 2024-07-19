居屋搖錢樹｜將軍澳雍明苑398萬沽　4年逆市狂升四成、每呎1萬！

樓價下跌，「半新樓」私樓業主幾乎全數需蝕讓離場，相比之下近年入伙的居屋仍然有價有市。將入伙僅約4年的將軍澳居屋雍明苑，一伙一房單位新近以未補地價398萬元成交，呎價10,419元。原業主持貨4年帳賺近120萬元，單位逆市升值逾4成。



世紀21物業分行經理魏仕良表示，該單位為雍明苑澤明閣（B座）中層19室，實用面積382平方呎，一房間隔，單位裝修企理，望開揚市景。原業主本身於5月放盤叫價418萬元，最新獲區外「白居二」買家議價，最終一口減20萬元以398萬元成交，折合呎價約10,419元。

單位四年勁升逾4成

資料顯示，屋苑現時同類戶型放盤售價由420萬至498萬元不等。

原業主於2020年11月以約279.4萬元(未補地價)購入物業，持貨4年轉售，帳面獲利約118.6萬元，單位期内升值約42%。