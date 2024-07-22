馬鞍山中心三房戶623萬沽、呎價1.02萬　持貨20年大升2.5倍

撰文：陳惠娜
出版：更新：

馬鞍山中心日前有低層三房單位，以623萬元沽出，呎價10,230元。據悉，業主持貨20年累升2.5倍。

世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，是次稱交單位為馬鞍山中心1座低層E室，屬三房兩廳間隔，實用面積609平方呎。單位原先叫價約650萬元，新近劈價4.15%或27萬至623萬元沽出，呎價10,230元。

馬鞍山中心早於1994年入伙，共有4座，提供1,048個單位。（維基圖片）

持貨20年單位溢賺近2.5倍

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為697萬元，而恒生估價則為628萬元。即最新成交價較估價低74萬元及5萬元。

據悉，原業主於2004年3月以180萬元購入單位，持貨至今20年，是次轉手賬面獲利443萬元，單位期內升值近2.5倍。

「00後」首置客平執蝕讓貨　380萬買新屯門中心　上手業主勁蝕30%新屯門中心停電｜中電須四周內交詳細報告　梁熙料不會觸及獎罰制上車客看好屯門基建發展　斥598萬元即睇即買新屯門中心高層A室元朗單幢樓劈價2成　昌威大廈兩房318萬蝕沽　3年貶值逾兩成居屋搖錢樹｜將軍澳雍明苑398萬沽　4年逆市狂升四成、每呎1萬！中環商廈皇九現沽貨潮！羅沙證券4000萬沽總部、持貨27年僅升四成
馬鞍山
二手樓成交
二手樓
沙田區樓市