馬鞍山中心三房戶623萬沽、呎價1.02萬　持貨20年大升2.5倍

馬鞍山中心日前有低層三房單位，以623萬元沽出，呎價10,230元。據悉，業主持貨20年累升2.5倍。



世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，是次稱交單位為馬鞍山中心1座低層E室，屬三房兩廳間隔，實用面積609平方呎。單位原先叫價約650萬元，新近劈價4.15%或27萬至623萬元沽出，呎價10,230元。

馬鞍山中心早於1994年入伙，共有4座，提供1,048個單位。（維基圖片）

持貨20年單位溢賺近2.5倍

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為697萬元，而恒生估價則為628萬元。即最新成交價較估價低74萬元及5萬元。

據悉，原業主於2004年3月以180萬元購入單位，持貨至今20年，是次轉手賬面獲利443萬元，單位期內升值近2.5倍。