馬鞍山中心三房戶623萬沽、呎價1.02萬 持貨20年大升2.5倍
撰文：陳惠娜
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馬鞍山中心日前有低層三房單位，以623萬元沽出，呎價10,230元。據悉，業主持貨20年累升2.5倍。
世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，是次稱交單位為馬鞍山中心1座低層E室，屬三房兩廳間隔，實用面積609平方呎。單位原先叫價約650萬元，新近劈價4.15%或27萬至623萬元沽出，呎價10,230元。
持貨20年單位溢賺近2.5倍
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為697萬元，而恒生估價則為628萬元。即最新成交價較估價低74萬元及5萬元。
據悉，原業主於2004年3月以180萬元購入單位，持貨至今20年，是次轉手賬面獲利443萬元，單位期內升值近2.5倍。
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